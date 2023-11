الإمارات والأردن .. جهود رائدة لتعزيز العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة

وتتشارك كل من الإمارات والأردن الرؤى والتطلعات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام وذلك من خلال تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور الطاقة المتجددة، وشهد البلدان تعاونا وثيقا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على مدار الأعوام السابقة، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الأردن بقيمة 1.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئتشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: خليفة بن محمد لـ'وام' : الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرةخليفة بن محمد لـ'وام' : - البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.- الإمارات تعزز التعاون مع الأردن لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة.- الأردن حريص على دعم كل مخرجات COP28. من / منصور عامر .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: 90.1 مليار درهم تجارة الإمارات والأردن خلال 10 سنواتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 90.1 مليار درهم تجارة الإمارات والأردن خلال 10 سنواتمن أحمد النعيمي.أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأردن خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة 138% ليصل إلى 16.4 مليار درهم بنهاية عام 2022 ، مقابل 6.9 مليار درهم في عام 2013 وفق بيانات وزارة الاقتصاد. وأظهرت البيانات أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بلغ 90.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات والأردن .. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕