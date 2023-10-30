الإمارات تتصدر المنطقة في تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ

أبرمت الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، شراكة مع «ماغنيت»، منصة بيانات رأس المال الاستثماري، للإعلان عن إصدار «تقرير حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ»، الذي أشار إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة بنسبة 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة.

ويتعمق هذا التقرير الرائد بتفاصيل المشهد الحيوي لاستثمارات تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويقدم نظرة ثاقبة على الاتجاهات والتحديات والفرص في هذا القطاع سريع التطور. ويقدم التقرير لمحة شاملة عن استثمارات تكنولوجيا المناخ في المنطقة، ويسلط الضوء على أهمية تسخير التقنيات المبتكرة لمكافحة تغيّر المناخ. ويؤكد التقرير أنه نظراً لقدرة التكنولوجيا الحالية على تخفيف 65% من الانبعاثات بالإجمال، من الضروري تحقيق المزيد من التقدم والتطورات التكنولوجية لإدارة الـ35% المتبقية.• تحقيق أرقام قياسية في الاستثمار في تكنولوجيا المناخ: وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المناخ إلى إجمالي عالمي غير مسبوق قدره 82 مليار دولار في عام 2022، أي زيادة بنسبة 20% عن العام السابق.

• شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، استثمارات بقيمة 651 مليون دولار في 148 شركة ناشئة بين عامي 2018 و2022. • كان عام 2022 عاماً قياسياً لتمويل تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إذ تجاوز إجمالي الاستثمار ربع مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، ما أدى إلى زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. headtopics.com

• تتصدر دولة الإمارات المنطقة بنسبة 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة. • خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت المنطقة تنفيذ 30 صفقة، ما يمثل 60% من إجمالي عدد الصفقات في العام السابق.

• استحوذت الشركات الناشئة في قطاع الزراعة التي تبتكر حلول التكيف مع تغيّر المناخ، على أغلبية رأس المال الاستثماري المستثمر على مدى الخمس سنوات ونصف السنة الماضية. headtopics.com

ويأتي إصدار هذا التقرير في الوقت المناسب، لا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» بعد شهر من الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتخلل المؤتمر «منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية» لكبار قادة الأعمال من المؤسسات والقطاع الخيري، من جميع أنحاء العالم، الذي سيكون المنصة المخصصة لمساهمة قطاع الأعمال في مؤتمر «كوب28».

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