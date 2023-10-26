الإمارات تدعم العالم في تحقيق الاستقرار لأفريقيا الوسطى

أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا تتضامن مع شعبها في سعيهم لتحقيق السلام والازدهار.

وتطرق بيان الدولة، في ضوء التطورات الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأنشطة بعثة «مينوسكا»، إلى ثلاث نقاط: وأضاف البيان أن «الإحصاءات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على المدنيين صادمة، فبين عامي 2021 و2023، زادت حالات العنف الجنسي، المرتبطة بالنزاع إلى أكثر من الضعف، مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق».

فيما أكد بيان الإمارات «الدور المهم الذي تضطلع به بعثة «مينوسكا»، خاصة من حيث حماية المدنيين، والعمل عن كثب مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ للتصدي للتهديدات الأمنية، مع تقديرنا للتضحيات التي تقدمها قوات البعثة لدعم السلام في بيئة صعبة».«ثانياً، من المهم إعطاء الأولوية للحوار الشامل عبر تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة وخارطة الطريق المشتركة للسلام». فالحوار ضروري لإحراز تقدم على مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد حلول سلمية للتوترات المجتمعية. headtopics.com

وأضاف: «كما نرى أن تواصل حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع دول الجوار؛ لمعالجة الشواغل الأمنية المرتبطة بأمن الحدود بشكل مشترك يعد خطوة مهمة للحفاظ على أمن هذه الدول جميعها».

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