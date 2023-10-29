الإمارات قبلة العالم في نوفمبر.. فعاليات ترسم المستقبل في مختلف القطاعات

تتحول الإمارات خلال نوفمبر المقبل، إلى الوجهة العالمية الأولى للأحداث والفعاليات، عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. وتتنوع الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وتتطلع دولة الإمارات، إلى استقبال العالم في المؤتمر، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة، تحقق التقدم، وترفع سقف الطموح المناخي، من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

وتستضيف أبوظبي قمة عالمية، يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم، يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.وتستعد «فوربس الشرق الأوسط» لإطلاق «قمة قادة الاستدامة 2023»، التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة، بين 1 و3 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة». headtopics.com

وأعلن «فن أبوظبي»، عن اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي 59 في بينالي فينيسيا العام الماضي، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.وتنعقد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعتبر المعرض، منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. headtopics.com

ويوفّر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار، والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية. كما تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 28 و29 نوفمبر 2023، في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا.وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق النسخة الثامنة من «قمَّة المعرفة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 21 و22 نوفمبر، فيما سيكون يوم 23 عن بعد.

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