الإمارات تسجل نمواً من خانتين في أعداد الزوّار الدوليين

الإمارات حافظت على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة مميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة. تصوير: أحمد عرديتيأظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، أن السوق الإماراتية واصلت تعزيز مكاسبها في قطاع السياحة الدولية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارات جاءت ضمن مجموعة قليلة من الدول التي سجلت نمواً من خانتين في أعداد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم في الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2023.

وبحسب بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجلت الإمارات نمواً بنسبة جاوزت الـ10% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه المؤشرات بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله العام الماضي، حيث واصلت الإمارات تسجيل معدلات نمو من خانتين.

ووفقاً للبيانات، استقبلت دولة الإمارات 22 مليوناً و654 ألف زائر دولي خلال العام الماضي، مقابل 11 مليوناً و479 ألف زائر دولي في العام السابق عليه بنسبة نمو بلغت 97%، وبنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2019، حيث استقبلت الإمارات في ذلك العام 21 مليوناً و561 ألف زائر. headtopics.com

وتصدرت الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشهد السياحة العالمي، ونجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة مميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل. وحقق القطاع السياحي في الدولة أداءً استثنائياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

وتولي حكومة دولة الإمارات قطاع السياحة أهمية بالغة، باعتباره مسهماً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني. وبحسب بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2023، محققةً نمواً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية. headtopics.com

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