الإمارات تنجح في ترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمال

تعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات بالدولة عبر إطلاق العديد من المبادرات الفعالة وتشجيع الشركات على جعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من جوهر أنشطتها التجارية، وذلك بحسب «روبيرتا كالاريس»، المؤسسة والرئيسية التنفيذية لشركة «غاية» Ghaya.

وقالت «كالاريس» إن «الإمارات تمهد الطريق للأعمال التجارية لدمج الهدف مع الاستدامة، وحثها على تسريع وتيرة تبني الاستراتيجيات القائمة على الغرض، حيث نجحت الدولة بدمج الاستدامة في رؤيتها الاستشرافية وخططها التنموية لتشكل بذلك قدوة يحتذى بها ومصدر إلهام لقادة الأعمال حول العالم لتغيير نظرتهم حول دور الشركات وكيف يمكن لها أن تصبح أداة وقوة للخير».

وأوضحت «كالاريس» أن قمة «عالم هادف»، التي من المقرر أن تنعقد أعمالها في دبي خلال الفترة من 7-8 نوفمبر المقبل، هي عبارة عن مشروع أطلقته مؤسسة «غاية»، يهدف إلى بدء حوار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقاً من الإمارات، حول أهمية التحول إلى شركات موجهة نحو الهدف. headtopics.com

وتنطوي فلسفة مؤسسة «غاية» على إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للشركات للعمل كقوة إيجابية في المجتمع، عبر موازنة أهدافها مع النمو الاقتصادي. وتتمثل مهمتها في إحداث تحول عميق في ذهنية قادة الشركات، عبر تشجيعهم على تحقيق أثر ملموس في المجتمع بحيث تتجاوز أهدافهم مجرد الربحية، والمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد شمولي، منصف ومتجدد، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق ازدهار عالمي.

وأضافت إن التعاون مع وزارة الاقتصاد يشكل علامة فارقة في مسيرة قمة «عالم هادف»، ويؤكد التعاون على توافق أهداف القمة مع الرؤية الأوسع نطاقاً للمبادرات المؤثرة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسفر هذا التعاون عن التزام مشترك بتدشين حقبة جديدة من الأعمال الموجهة نحو الغرض، التي تتعدى في أهدافها مجرد تحقيق الربح إلى المساهمة بشكل فعال في الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، دعماً لالتزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. headtopics.com

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