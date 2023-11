الإمارات.. حراك ثقافي وفني في نوفمبر يعزز استدامة الإرث الحضاري للمنطقة

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام بمشاركة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة، التي ستقدم خلال أيامه، العديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية الفنية التي ستقدم فنونها عبر أيامه الـ 114، فضلا عن مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها. - فن أبوظبي..تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي التي تقام في منارة السعديات بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

ALKHALEEJ: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبرانخفاض أسعار الوقود في الإمارات لشهر نوفمبر 2023rn

WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .

ALKHALEEJ: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبرسجلت أسعار الوقود انخفاضاً كبيراً لشهر نوفمبر في الإمارات، حيث تراجع سعر البنزين 12% أو 41 فلساً فيما نزل ليتر الديزل 4% أو 15 فلساً، ابتداء من الشهر المقبل...

ALBAYANNEWS: أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALBAYANNEWS: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئتشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ...

