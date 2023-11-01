الإمارات تتصدر دول المنطقة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

ويخلص التقرير إلى أن الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، ويتوقع أن تخطو المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في هذا المجال على المدى المتوسط.
يركز التقرير على منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات خصوصاً، ويسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة والتي تمكنها من تعزيز دورها في سوق الطاقة العالمي من خلال ما لديها من قدرات قوية في مجالات التنقيب وما تشهده من توسعات ملحوظة في قدراتها الإنتاجية، خصوصاً في الإمارات والسعودية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وسط الاهتمام المتزايد بالإمدادات الخليجية، بجانب جاذبية المنطقة القوية للاستثمار الأجنبي وخصوصاً دولة الإمارات.
ويتمتع المركز بموقع استراتيجي في منطقة تشتهر باقتصاداتها الهيدروكربونية، مما يمنحه ميزة تنافسية قوية ليس فقط لكونه وجهة مثالية لممارسة الأعمال التجارية، ولكن أيضاً كبيئة أعمال متكاملة تجمع تحت مظلتها مختلف أشكال وجوانب صناعة الطاقة».وعلى نطاق عالمي أوسع، يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لسيناريوهات انتقال الطاقة مع نسبة احتمال حدوث كل منها، وهي التسارع 47 % والتعزيز 30 % والارتفاع الحاد 19 % وصافي الانبعاثات الصفري 4 %.
• إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية - يجب على الشركات تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي المتغير على سلاسل توريد الطاقة التقليدية والجهود المبذولة للتحضير لانتقال الطاقة من أجل تحديد التحديات والحد من المخاطر.
• تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية – ينبغي تشجيع الشراكات ومنها تلك التي تجمع بين القطاعين العام والخاص نظراً لدورها المهم في ترسيخ مصداقية السوق وتعزيز الابتكار وتسهيل نقل تقنيات الطاقة المتقدمة.
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