الإمارات وفرنسا تناقشان مستقبل وسائل التنقل والحلول المستدامة

اختتمت فعاليات «أيام السكك الحديدية والتنقل الإماراتية - الفرنسية»، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في كل من دبي وأبوظبي. وقد شكلت هذه الفعالية منصة استثنائية جمعت بين مجموعة متنوعة من الكيانات العامة والخاصة، ورواد الصناعة من الإمارات وفرنسا، إضافة إلى خبراء من قطاع التنقل الذين ناقشوا مجموعة واسعة من المبادرات وأحدث الاتجاهات في مجال التنقل، والمشاريع الجارية التي تعيد تشكيل مشهد وسائل التنقل.

وشهدت هذه الفعالية التي استمرت من 24 إلى 26 أكتوبر، مشاركة مجموعة مهمة من الشركات ورواد قطاع التنقل، ما أسهم في إثراء المناقشات حول تطور حلول التنقل في المنطقة. وتم تنظيم جدول الأعمال بعناية، حيث استضاف اليوم الأول جهات مرموقة، مثل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والنابودة للنقل، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

كما قدمت شركات رئيسية في هذا المجال، بما في ذلك الاتحاد للقطارات، ومواصلات أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وموانئ أبوظبي، رؤاها حول مستقبل النقل. من جانبه، قدم الوفد الفرنسي المؤلف من 16 شركة مرموقة مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار في مجال خدمات تجارب التنقل المقدمة لسكان البلاد وزوارها. وقد شملت هذه الحلول مجالات القطارات فائقة السرعة والمترو والقطارات الأحادية والترام، إضافة إلى الأنظمة الجاهزة والخدمات والبنية التحتية والإشارات والتنقل الرقمي وأنظمة معلومات الركاب والمقاعد وأجهزة محاكاة التدريب المبتكرة. headtopics.com

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