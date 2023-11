الإمارات ترحب بتمديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء المغربية

ودعت البعثة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي لتمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق المفاوضات، ونرى أن استئناف صيغة المائدة المستديرة بمشاركة كافة الأطراف سيساهم في كسر الجمود السياسي. وقالت البيان إن تمكين بعثة «مينورسو» من إعادة تموين مواقعها بشكل مستدام، وليس فقط على «أساس استثنائي»، أمر ضروري لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل فعال.

وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، وصف الانفجارات التي شهدتها مدينة السمارة، مساء السبت الماضي وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في «العملية الإرهابية». وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى تورط جبهة «البوليساريو» التي نشرت بياناً تشير فيه إلى استهداف السمارة، مبيناً أن قوات البعثة الأممية «المينورسو» استجابت بسرعة ووصلت إلى موقع الحادث، وقامت بمعاينة التفجيرات في المناطق المدنية، ثم قدّمت تقريراً للأمم المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الإمارات ترحب بالتمديد للبعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء المغربيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات ترحب بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس الأمن يمدد عاماً لولاية البعثة الأممية في ليبيااعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قراراً بالإجماع بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل «لمدة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد سيطرة متمردين على مقرها..البعثة الأممية تغادر كيدال في ماليأعلنت جماعات انفصالية، يهيمن عليها الطوارق الثلاثاء، سيطرتها على معسكر لبعثة الأمم المتحدة في مدينة كيدال الاستراتيجية بشمال مالي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الغضب يحفز تأدية المهام الصعبة | صحيفة الخليجكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، في كوليج ستيشن، ولاية تكساس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| أمريكا.. القبض على أحد المتورطين بإطلاق نار في حفل هالوينألقت السلطات الأمريكية القبض على أحد المتورطين في حادث إطلاق النار بحفل للهالوين في ولاية فلوريدا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕