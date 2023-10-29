الإمارات تحتضن القمة ال28.. تعرف إلى معنى «كوب» وكيفية عمله

سيكون مؤتمر «كوب 28» الذي يُعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر في إمارة دبي، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ، الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.كلمة «كوب» COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 «طرفاً» (197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc).

ومنذ 1995، تُعقد مؤتمرات «كوب» كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء «كوب 26» الذي أُرجئ للعام التالي بسبب أزمة وباء كوفيد-19). تُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي «كوب 28» بعد المؤتمر السابق «كوب 27»، الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ في مصر.

إلى جانب مؤتمرات «كوب» حول المناخ، تُعقد أيضاً محادثات ما يسمّى ب«مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو» (CMP)، و«مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس» المبرم عام 2015 والذي يضمّ 195 طرفاً. تجدر الإشارة إلى أن هناك اجتماعات أخرى تُسمى أيضاً «كوب»، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. وحده مؤتمر «كوب» حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة «كوب 15»، التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق. headtopics.com

على هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموماً لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.من المقرر أن يجمع مؤتمر «كوب 28» في دبي عدداً قياسياً من الشخصيات، وهو 80 ألفاً أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.

وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضاً عدداً من الأهداف الملموسة، على أن يتمّ تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين.وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بشكل غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره «بذل مزيد من الجهود فوراً وعلى كل الجبهات»؛ لمواجهة الأزمة المناخية. headtopics.com

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