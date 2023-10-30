الإمارات تقرّ اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: «أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: «أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات».
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الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلبhttps://wam.ae/ar/details/1395303214679 اقرأ أكثر ⮕
المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مركز لوجستي لـ'أمازون الإمارات'الشارقة في 29 أكتوبر / وام / وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع أمازون الإمارات يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة أمازون وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في الإمارات الشمالية. اقرأ أكثر ⮕