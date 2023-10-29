الإمارات توفّر طعاماً مستداماً للمشاركين في «COP28»

الاستراتيجية الطموحة تتضمن تقديم ثلثي قائمة طعام من الخضراوات والنباتات وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة خلال «كوب28». من المصدردعت وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف (COP28)، مريم بنت محمد المهيري، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات، إلى تقديم «خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخياً وبيئياً» على نطاق واسع، خلال مؤتمر الأطراف (COP28) المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.

وتعد الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف، لتوفير خدمات طعام للمشاركين، وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخياً وبيئياً، كما تشجّع على استمرار هذا التوجه بعد المؤتمر. وقالت مريم المهيري: «تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف (COP28) في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم. نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير عالمنا الطبيعي، لذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام، في موقع انعقاد المؤتمر، مسؤولة مناخياً، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي».

وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام، إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة. وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف «COP28» عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم هذه الرؤية نفسها. headtopics.com

ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخياً وبيئياً، تصميم مؤتمر الأطراف «COP28» ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كل السبل المتاحة في جهودها للمضي قدماً بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.

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للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر.. الإمارات توفر طعاماً وفق نظم مستدامة للوفود المشاركة في COP28موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر.. الإمارات توفر طعاماً وفق نظم مستدامة للوفود المشاركة في COP28موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف .. الإمارات توفر طعاما وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخيا وبيئيا للوفود المشاركة في COP28دبي في 29 أكتوبر / وام / دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم 'خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخياً وبيئياً' على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل. اقرأ أكثر ⮕