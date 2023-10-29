الإمارات وتركيا تشددان على العلاقات المتينة

وأكد سموه خلال الاتصال متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا، والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء.

أعرب الرئيس التركي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، لتهنئته بهذه المناسبة، مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.. وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم، ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار خلال المرحلة المقبلة.

على صعيد متصل، بعث صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. headtopics.com

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «نتقدم بالتهنئة للشعب التركي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات والازدهار في القرن المقبل، إننا نتقاسم علاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم».(وام)

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