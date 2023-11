الإمارات تعزز التعاون الاستثماري مع مصر

ضم الوفد عدداً من قيادات مؤسسات وطنية بارزة هي «القابضة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والظاهرة الزراعية.

وأكد معالي محمد حسن السويدي أن الزيارة تهدف إلى توسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز فرص الاستثمار في المجالات الحيوية، ودراسة الفرص الكفيلة بتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية.

وأضاف أن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر يشهد زخماً متواصلاً، حيث تعد العلاقة بين البلدين نموذجاً للتعاون البناء والعمل المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد معاليه بعمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين الإمارات ومصر، والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة نحو مستويات غير مسبوقة بما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين، وقال: نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاستثماري مع مصر في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك من خلال استكشاف مسارات جديدة.

وخلال الزيارة، التقى معاليه والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين المصريين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وذلك بهدف تطوير مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وبحث فرص الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والنقل والصناعات الغذائية والتعليم وغيرها.

كما شهدت اللقاءات المشتركة استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة، والنقل، والأغذية والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات وذلك عبر الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: وزير الاستثمار يترأس وفداً إماراتياً لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصرأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / ترأس معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كردستان العراقموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة الشارقة تحتفل بـ «يوم الإمارات تبرمج 2023»تزامناً مع فعاليات: «يوم الإمارات تبرمج 2023» نظمت كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة بالتعاون

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تشارك في اجتماع لجنة مسؤولي الإسكان بدول «التعاون»شارك المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة ال24 لاجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات خلال المرحلة المقبلةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕