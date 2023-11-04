الإمارات تحتفل باليوم الوطني للاتحاد

على خطى قيادتنا الحكيمة، بدءاً من المؤسس الأول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى أسس هذا الاتحاد، وصولاً إلى يومنا هذا، حيث تتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بكلّ طموح وإلهام. ونهنئ قيادة الإمارات وشعبها في هذه المناسبة التي تجتمع فيها القلوب وتتوحّد فيها الأمنيات تحت راية المجد والعلا راية الاتحاد.

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ALKHALEEJ: يوم العَلم.. تجديد عهد أمانة الانتماء وقوة التلاحمتحتفل الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، مواطنين ومقيمين، بمناسبة وطنية غالية على القلوب والمُهج، وهي «يوم العَلم»، الذي

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ALKHALEEJ: يوم العَلم.. مناسبة للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضاريةتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بمناسبة «يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام

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WAMNEWS: أبوظبي للتقاعد: يوم العَلم مناسبة وطنية تجسد قيَم الولاء والانتماءأبوظبي في 3 نوفمبر / وام / احتفل صندوق أبوظبي للتقاعد بمناسبة يوم العلم الذي تحتفل به الإمارات في 3 نوفمبر من كل عام.

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WAMNEWS: سارة الأميري: علم الإمارات رمز للاتحاد وقيم التلاحم والولاء والانتماءأبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن الثالث من نوفمبر من كل عام الذي نحتفي فيه بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل من يعيش على أرض دولة الإمارات الحبيبة، ويعد تجسيداً لقيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، وبهذا اليوم نجدد العهد...

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