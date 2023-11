الإمارات تحتفي غداً بـ«يوم العلم»

ويعد الاحتفال بهذه المناسبة احتفاء برمز وحدة الدولة وسيادتها وعزتها ومناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، ومتابعة مسيرة الخير والنماء والمضي قدماً نحو المزيد من الرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها.

وتحتفل الدولة قيادةً وشعباً، مواطنين ومقيمين، في الثالث من نوفمبر من كل عام بالمناسبة الوطنية الغالية على القلوب، «يوم العلم»، إذ اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة «يوم العلم» مناسبة وطنية سنوية، يحتفل بها أبناء الدولة لتبرز مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

ويعد الثاني من ديسمبر من سنة 1971 تاريخاً شهد رفع علم الدولة أول مرة وكان أول من رفعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في «دار الاتحاد» في دبي بمناسبة إعلان قيام الاتحاد.وتجسد هذه المناسبة مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الدولة، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، ويتم فيها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للدولة، إضافة إلى تقديم نموذج خلاق لمظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

ويترجم يوم العلم رسالة الإمارات الإنسانية التي تنطلق من مبادئ التسامح والتعايش والسلام والإخاء مع الشعوب، كما تعد المناسبة فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، ومناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات، إذ يتم فيها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد.

