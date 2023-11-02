الإمارات تحتفل غدا بـ 'يوم العلم'

وتجسد المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات كمنارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة. وتتزامن المناسبة سنويا مع قرب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، حيث رفع علم الإمارات أول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في "دار الاتحاد" في إمارة دبي.

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ALBAYANNEWS: الإمارات تحتفي غداً بـ«يوم العلم»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALKHALEEJ: «الفجيرة الإبداعي» ينظم جلسة حوارية احتفاء بـ«يوم العلم»نظم مركز الفجيرة الإبداعي جلسة حوارية بعنوان «بصمة وطن»، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«يوم العلم»، بحضور

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WAMNEWS: 'الفجيرة الإبداعي' ينظم جلسة حوارية احتفاء بـ'يوم العلم'الفجيرة في الأول من نوفمبر / وام / نظم مركز الفجيرة الإبداعي جلسة حوارية بعنوان 'بصمة وطن' ، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ'يوم العلم'، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

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