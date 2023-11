الإمارات تنبض ثقافة في نوفمبر

وتشهد دولة الإمارات خلال نوفمبر الجاري حراكاً ثقافياً ومعرفياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها نقطة جذب للمبدعين والمثقفين من مختلف دول العالم، ويجسد جهودها المتواصلة للنهوض بالواقع الثقافي والفني على مستوى المنطقة، ومن هذه الفعاليات:يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 الذي انطلقت فعالياته، أمس، صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع من 108 دول من مختلف أنحاء العالم، في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم المعرض أكثر من مليون ونصف المليون عنوان تُعرض من قارات العالم السبع، فيما تتسع قاعات المعرض - الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً» - لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض يحتفي هذا العام بكوريا الجنوبية ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها، فيما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

ويستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً، دولة الإمارات بـ300 ناشر، تليها مصر بـ284 ناشراً، ثم لبنان بـ94 ناشراً، تليها سورية بـ62 ناشراً، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية في حضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي و700 ألف عنوان من اللغات الأخرى.

ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة لإبراز أوجه التراث الشعبي، متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية، بكل ما تمثّله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية، اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال.

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام، بمشاركة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة التي ستقدم خلال أيامه، العديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية الفنية التي ستقدم فنونها عبر أيامه الـ114، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة، من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها.وتستضيف العاصمة أبوظبي في 22 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي المقامة في منارة السعديات، بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

