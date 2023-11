الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة مطلع ديسمبر المقبل

وذلك بعد أن استحدثت فئة «العمل المناخي» لتضاف إلى فئاتها الخمس الأخرى، والتي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية. ومن المقرر أن تكرّم الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية التي تقدم حلولاً مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، بما يعكس الأثر الكبير والملموس الذي يحدثه المرشحون النهائيون عن فئة العمل المناخي عبر حلولهم وابتكاراتهم التي تبرهن على أنه يمكن مواءمة الحلول على نحو يمكّن تلبية احتياجات الشعوب المتزايدة دون التأثير سلباً على البيئة.

وتتضمن حلولهم ابتكارات متنوعة تشمل الحد من انبعاثات الكربون في صناعة الخرسانة، وزراعة عشب البحر العملاق لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، واتخاذ مبادرات وسلسلة من المشاريع للحفاظ على غابات الأمازون على قيد الحياة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: جائزة زايد للاستدامة.. حلول مبتكرة للحماية من آثار التغيّر المناخيتُعلن جائزة زايد للاستدامة، الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل، خلال مؤتمر «COP28»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإعلان عن الفائزين في جائزة «الشارقة لحقوق النشر»شهد «مؤتمر الناشرين» في دورته الـ13، الإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جائزة زايد للاستدامة.. حلول مبتكرة لحماية الكوكب من آثار التغير المناخيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / تُعلن جائزة زايد للاستدامة عن الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وذلك بعد أن استحدثت الجائزة فئة 'العمل المناخي' لتضاف إلى فئاتها الخمس الأخرى والتي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الإمارات دبي الوطني» يقدم جوائز حملة التوفير الكبرىأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن الفائزين بكبرى...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العين والجزيرة بطلا دوري الجماهير في الجولة السادسةأعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الياه سات' تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتعزيز استدامة الشركاتأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عن انضمامها إلى أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وهي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕