الإسلام يقدّس حق الحياة | صحيفة الخليج

والمؤرخين المسلمين لهذه الفرية والرد عليها بما يدحضها؛ بل رد عليها الكثير من مفكري الغرب الموضوعيين، وأكدوا أن هذا الدين الخاتم يحمي الأرواح ويقدس حق الإنسان في الحياة، والبراهين على ذلك كثيرة من القرآن الكريم وأفعال الرسول وأقواله، ومن تاريخ الحروب التي خاضها المسلمون، وهي حروب دفاعية، لا بغي فيها ولا عدوان.
يؤكد الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر أن الإسلام دين سلام وأمان، ويدين كل صور ظلم الإنسان، وأكثر الشرائع السماوية احتراماً وتقديراً ل«حق الحياة»، ولذلك ليس من العدل، ولا من العلم في شيء ما يُقال من أن الإسلام دين السيف ودين الحروب، فكل حقائق التاريخ تؤكد أن الحرب في الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس والأرض والعِرض والشرف.
ويضيف: المسؤول الأول عن شيوع العنف في عالم اليوم هو «غياب العدل وإهدار الحقوق وغياب الأخلاق عن معاملات الدول بعضها مع بعض» ولو عاد الحق ليسود لتمكن العالم من إطفاء الحروب العبثية التي اندلعت في العقود الأخيرة، ولا تزال تندلع في المنطقة العربية والعالم حتى هذه اللحظة، كحرب غزة التي ظهرت فيها كل صور القسوة والعنف وإهدار حقوق الأطفال والنساء والشيوخ في الحياة، وما خلفته من مآسٍ وآلام وأحزان، فقد عانى الشعب الفلسطيني كثيراً غطرسة القوة، وقسوة المحتل المستبد، وآسَى كثيراً لصمت المجتمع... headtopics.com
ويقول: يجب أن نتعلم حق الحق والعدل والإنصاف والسلام من الكتب الإلهية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وآخرها القرآن الكريم الذي نزل على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها تُجمع على أن اللهَ كَرّم بنى آدم وفضّلَهم على كثير من مخلوقاته، وأنه خلقهم مُختَلفين في لُغاتهم وألوانهم وأديانهم وعقائدهم، وأن هذا الاختلاف باقٍ فيهم إلى آخر لحظة في عُمْر هذا الكون، وأن محاولات اصطفاف الشعوب خلف دين واحد، أو ثقافة أو حضارة واحدة محاولات مقضِي عليها بالفشل الذريع، طال الزمن أو قَصُر، لأنها تسبح ضد...
يؤكد د. محمد الشحات الجندى، عالم الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الكتب السماوية تأمر بردع الظالمين، والقرآن الكريم لم يترك العلاقة بين المسلمين وغيرهم تسيطر عليها الأهواء والنزوات والأحقاد حتى في الحروب؛ بل ضبط هذه العلاقة بعدالة الإسلام وما جاء به من تسامح وعفو ورحمة، فرفض بداية مبدأ العدوان وشن الحروب لتحقيق أطماع مادية أو سياسية، وشرع الجهاد للدفاع عن الدين والوطن والكرامة، فالمسلم مطالب شرعاً وفق دستوره القرآني العادل. headtopics.com