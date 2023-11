الإبداع والذكاء الاصطناعي في دبي.. حكايات تناغم تثري الحراك الثقافي

ويتحدث خبراء واختصاصيون، حالياً، عن إمكانية أن يقود الذكاء الاصطناعي في مجال الثقافة والأدب والشعر، وحيث ظهر ما يسمى بالـ chat jpt الذي بإمكانه أن يكتب أي فكرة ليحولها إلى موضوع أو مقال، عن إمكان أن يحل الروبوت مكان البشر في العمليات الإبداعية، ولكن تبدو براهين إمكانية التناغم وتعزيز القدرات بين الجانبين، واضحة ومثبتة في ممارسات ومشروعات دبي بالخصوص.

وفي العموم، يبدو أن آراء أهل الفن والفكر والمبدعين، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه في مجالات الإبداع، متباينة، حيث منهم من يتخوف من أدواره، بينما يؤكد آخرون دوره الجوهري كداعم رئيس للمبدعين.خالد الظنحاني: أثر على الأدب قيد البحث

يوضح الشاعر والخبير الثقافي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن دبي ودولة الإمارات نجحت في توظيف الذكاء الاصطناعي بوجهة جيدة في حقول الإبداع، إلا أنه يرى أن البطولة في الإبداع بمجالات الفنون والشعر ستبقى لفكر الغنسان وأحاسيسه، إذ يقول: «لاشك أن الذكاء الاصطناعي حقق طفرات علمية كبيرة، وقدم الكثير من الإنجازات الرائدة في المجالات العلمية والتقنية، بصورة خاصة، فهو وقود نهضة الإنسان في العصر الحديث، ولا يمكن الحديث عن تنمية وريادة ونجاح ومنافسة واعدة من دون توظيف تقنيات...

ويضيف: «ربما أن الذكاء الاصطناعي يدخل عوالم الشعر ويطرق أبوابه، لكنه لن يغيب دور المبدع، بل سيتناغم مع الموهبة والذخر الإبداعي..فالقريحة الفنية والشعرية ستستمر هي الأساس ومعها تكتمل حكاية الإبداع».بينت الكاتبة شيماء المرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً أساسياً في حياتنا، ونجحت دبي ودولة الإمارات عموماً في توظيفه بصيغ خلاقة ليعزز رفاهية حياتنا ويقوم بالكثير من المسؤوليات، بل ويرفد مقومات الاقتصاد الإبداعي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي» سبتمبر 2024أعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» من تنظيم مركز دبي المالي العالمي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: “شراع ” يدعم 5 شركات ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعيالشارقة في 31 أكتوبر / وام / أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع ” و'مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم' عن الفرق الفائزة في المرحلة الأولى من برنامج 'ريادة الأعمال البيئية' الذي انطلق بمبادرة من المركز والمؤسسة بالتعاون مع 'تيرا - جناح الاستدامة' في إكسبو دبي بهدف تمكين الشباب الإماراتي والعربي وإثراء تجارب ريادة الأعمال وتعزيز الاستدامة والوعي...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: معجم مصطلحات عربية متخصص في الذكاء الاصطناعيأعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق المنصة الإلكترونية لمعجم المصطلحات العربية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3.0» في سبتمبر 2024موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: إطلاق معجم المصطلحات العربية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي- ضمن فعاليات 'الإمارات تبرمج 2023'..إطلاق معجم المصطلحات العربية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: مركز دبي المالي ينظم 'مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3' العام المقبلدبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن مركز 'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' عن إطلاق الدورة الأولى من 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕