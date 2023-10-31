الإبداع والذكاء الاصطناعي في دبي.. حكايات تناغم تثري الحراك الثقافي

ويتحدث خبراء واختصاصيون، حالياً، عن إمكانية أن يقود الذكاء الاصطناعي في مجال الثقافة والأدب والشعر، وحيث ظهر ما يسمى بالـ chat jpt الذي بإمكانه أن يكتب أي فكرة ليحولها إلى موضوع أو مقال، عن إمكان أن يحل الروبوت مكان البشر في العمليات الإبداعية، ولكن تبدو براهين إمكانية التناغم وتعزيز القدرات بين الجانبين، واضحة ومثبتة في ممارسات ومشروعات دبي بالخصوص.
وفي العموم، يبدو أن آراء أهل الفن والفكر والمبدعين، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه في مجالات الإبداع، متباينة، حيث منهم من يتخوف من أدواره، بينما يؤكد آخرون دوره الجوهري كداعم رئيس للمبدعين.خالد الظنحاني: أثر على الأدب قيد البحث
يوضح الشاعر والخبير الثقافي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن دبي ودولة الإمارات نجحت في توظيف الذكاء الاصطناعي بوجهة جيدة في حقول الإبداع، إلا أنه يرى أن البطولة في الإبداع بمجالات الفنون والشعر ستبقى لفكر الغنسان وأحاسيسه، إذ يقول: «لاشك أن الذكاء الاصطناعي حقق طفرات علمية كبيرة، وقدم الكثير من الإنجازات الرائدة في المجالات العلمية والتقنية، بصورة خاصة، فهو وقود نهضة الإنسان في العصر الحديث، ولا يمكن الحديث عن تنمية وريادة ونجاح ومنافسة واعدة من دون توظيف تقنيات...
ويضيف: «ربما أن الذكاء الاصطناعي يدخل عوالم الشعر ويطرق أبوابه، لكنه لن يغيب دور المبدع، بل سيتناغم مع الموهبة والذخر الإبداعي..فالقريحة الفنية والشعرية ستستمر هي الأساس ومعها تكتمل حكاية الإبداع».بينت الكاتبة شيماء المرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً أساسياً في حياتنا، ونجحت دبي ودولة الإمارات عموماً في توظيفه بصيغ خلاقة ليعزز رفاهية حياتنا ويقوم بالكثير من المسؤوليات، بل ويرفد مقومات الاقتصاد الإبداعي.
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