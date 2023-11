الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم حرب

وقال ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير"يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".

كما قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان"هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".وقال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارة استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكّداً"جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".

فيما قالت حماس إن سبعة رهائن، بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، قُتلوا في القصف، دون التمكن من التحقق من المعلومات.وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وتقصف إسرائيل غزة بشكل مكثّف ردا على هجوم حماس الذي وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عندما تسلل مسلحو حماس عبر الحدود من القطاع وقتلوا 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا 240 رهينة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة ردا على الهجوم عن مقتل 8796 شخصا، معظمهم مدنيون أيضا وبينهم العديد من الأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.فيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ...في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في القطاع.وقال متحدث باسم الجيش ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA_BRK »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم الحربجنيف - أ ف ب ندتت الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم جباليا، والذي تسبب في سقوط مائت القتلى والجرحى، موضحة أنه «يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب» وكانت مسؤولون فلسطينيون اعلنوا لأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، لأكبر في قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة، وذلك غداة قصف إسرائيلي على المنطقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم الحربجنيف - أ ف ب ندتت الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم جباليا، والذي تسبب في سقوط مائت القتلى والجرحى، موضحة أنه «يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب» وكانت مسؤولون فلسطينيون اعلنوا لأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، لأكبر في قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة، وذلك غداة قصف إسرائيلي على المنطقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يمكن أن يرقى إلى جرائم حربموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «أفزعني»قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه «فزع» بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الأمم المتحدة تندد بـ «فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: مصر تدين بشدة الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا بغزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕