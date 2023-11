الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا قد يرقى لجرائم الحرب

وكانت مسؤولون فلسطينيون اعلنوا لأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، لأكبر في قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة، وذلك غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها أودى بحياة العشرات.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في بيان عن «عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا». وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن هذا القصف الجديد أدى إلى مقتل «عائلات بأكملها» في المخيم.وأكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه قصف المخيم، قائلا إنها استهدفت القيادي في حماس إبراهيم بياري.

ولقيت الضربات على جباليا انتقادات شديدة، خاصة من الأمم المتحدة.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير شعر «بالفزع» من القصف الإسرائيلي «على مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان».

ووفق أحدث حصيلة فلسطينية، قُتل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع 8796 شخصاً، بينهم 3648 طفلا، منذ بداية الحرب مع إسرائيل.

