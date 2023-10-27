الأمم المتحدة: ذوي الاحتياجات الخاصة الأشد معاناة في حرب غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة هم الأشد معاناة في القطاع بسبب الهجمات الصاروخية والنزوح الجماعي.

وقالت أم أشرف - وهي إحدى النازحات (60 عاما) وتتخذ من إحدى المواقع التي تديرها الأمم المتحدة ملاذا- لطاقم المنظمة الأممية: "أرقد على هذه البطانية طوال اليوم ولا يمكنني الحركة لأن الكرسيّ المتحرك كسر خلال الإخلاء".

وطلبت إسرائيل من أكثر من مليون فلسطيني بشمال قطاع غزة التوجه إلى منطقة محددة في الجنوب طلباً للأمان قبل هجوم بري متوقع على نطاق واسع، ورغم ذلك تضرب إسرائيل جنوبي غزة بالصواريخ. وتقدر منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) عدد من عادوا إلى شمال غزة نظرا لعدم العثور على المأوى الكافي أو الأمان بنحو 30 ألف. headtopics.com

وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تصل نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بين سكان غزة الذين انتقلوا للجنوب إلى نحو 15 %. وذكرت الوكالة الأممية أنه رغم ذلك، فإن معظم أماكن الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لاحتياجاتهم، وتفتقر الملاجئ إلى المراتب الطبية والأسرة اللازمة، مما يتسبب في الإصابة بقرح الفراش وغيرها من المشكلات الصحية التي لا يمكن علاجها في ظروف يغيب فيها التعقيم.

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