الأهلي يخسر أمام صن داونز في ذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقي

استقبل الأهلي هدفا في الشوط الثاني ليخسر 1-صفر من مضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد لبطل جنوب أفريقيا بتسديدة قوية فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.وهدد الأهلي مرمى صاحب الأرض مبكرا بتسديدة قوية من محمد مجدي (أفشة) أمسكها الحارس رونوين وليامز.وأطلق ريفالدو كوتزي تسديدة زاحفة مرت بجوار القائم في الدقيقة 23 قبل ست دقائق من تنفيذ أوبري موديبا لركلة حرة مرت من فوق العارضة العلوية.

وجاءت أخطر فرص فريق المدرب رولاني موكوينا بضربة رأس من ماسيكو أبعدها الحارس الشناوي بعد نصف ساعة من اللعب.ومنح ماسيكو التقدم لصن داونز بتسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية العكسية للشناوي بعد سبع دقائق من الاستراحة. headtopics.com

وكاد محمد عبد المنعم أن يتعادل للأهلي سريعا بعدما تحصل على ضربة رأس من أليو ديانج لكنه لعبها فوق العارضة من مدى قريب.Sun Oct 29 19:47:28 GST 2023

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