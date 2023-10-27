الأمانة العامة لـ ' الوطني الاتحادي' تشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا

لواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 212 للمجلس الحاكم في لواندا بجمهورية أنغولا.

وعرض سعادة الدكتور عمر النعيمي، خلال الاجتماع ، استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في التحول الرقمي في جميع أعمالها، عبر تبني التكنولوجيا الرقمية وأفضل الممارسات والخبرات للتحول الرقمي في البرلمانات، حيث قامت بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتسريع وتحسين آليات العمل البرلماني وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، ورفع كفاءة واستدامة العمل البرلماني.

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