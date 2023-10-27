الأمانة العامة لـ ' الوطني الاتحادي' تستعرض استراتيجيتها للتحول الرقمي في اجتماع دولي في لواندا

لواندا في 27 أكتوبر / وام / استعرضت سعادة سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في التحول الرقمي، التي ساهمت في التحول إلى البرلمان الالكتروني في جميع أعماله وأنشطته ليكون البرلمان الإماراتي من أوائل المؤسسات البرلمانية على مستوى المنطقة التي طبقت أحدث البرامج الالكترونية المعاونة للبرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفي العمل عن بعد.

وأكدت فلكناز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل البرلماني، ومواكبة التطورات في ممارسات الرقمنة المؤسسية، كونها إحدى أهم أدوات التواصل بين المجتمع والأعضاء في الوقت الحالي، وتماشيا مع استراتيجيات التحول الرقمي لدولة الإمارات في جميع مؤسساتها، قامت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بنشر ثقافة التحول الرقمي بين الأعضاء والموظفين، وتطبيق تجربة متميزة ورائدة في هذا المجال، بالتحول للبرلمان الالكتروني الذي يحتوي على مجموعة من أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية التي تساهم في إنجاز جميع...

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الأمانة العامة لـ ' الوطني الاتحادي' تشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولالواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني... اقرأ أكثر ⮕

'الشعبة البرلمانية' تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولالواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة خالد عمر الخرجي وسعادة ميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس “الخميس” ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا. اقرأ أكثر ⮕

«الوطني الاتحادي» يشارك بمنتدى الشباب البرلمانيين في أنغولاشارك مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.. اقرأ أكثر ⮕

علي النعيمي يلتقي وفد البرلمان البريطاني في أنغولاالتقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وفد برلمان المملكة المتحدة اقرأ أكثر ⮕

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولالواندا في 26 أكتوبر / وام / شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا. اقرأ أكثر ⮕

'الشعبة البرلمانية' تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للبرلمان الدولي بأنغولالواندا في 26 أكتوبر / وام / شاركت سعادة ميره سلطان السويدي وسعادة خالد عمر الخرجي عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد، الذي عقد اليوم في جمهورية أنغولا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد. اقرأ أكثر ⮕