الأمم المتحدة تحذر من انهيار 'النظام العام' بغزة في ظل وضع يزداد يأسا

حذّرت الأمم المتحدة، الأحد من انهيار "النظام العام" في قطاع غزة بعد نهب عدد من مراكزها وبطء دخول المساعدات الإنسانية، فيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته في القطاع المحاصر.

وإذ أعلن السبت بدء "مرحلة ثانية" من الحرب مع حركة حماس، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حربا "طويلة وصعبة" في قطاع غزة حيث نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"فشل كارثي" إنساني. وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل القطاع حيث ينفذ منذ الجمعة عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.

وبموازاة ذلك، تواصل الدولة العبرية تكثيف قصفها على القطاع حيث ضربت الطائرات المقاتلة السبت "450 هدفا" لحماس على ما أعلنت السلطات. وقتل أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس السبت، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم غير مسبوق شنته في السابع أكتوبر حركة حماس داخل الدولة العبرية، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالى 230 شخصا رهائن. headtopics.com

ومع تزايد الأزمة الانسانية، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الفوضى بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها. وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان الأحد أن "آلاف الأشخاص اقتحموا (السبت) عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه" معتبرة أن "ذلك مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار".

وتمكنت عشر شاحنات مساعدات إنسانية من الدخول إلى غزة الأحد عبر معبر رفح مع مصر، ليرتفع عدد الشاحنات التي مرت منذ 21 أكتوبر إلى 94، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد من أن الوضع في قطاع غزة "يزداد يأسا ساعة بعد ساعة" مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية" وداعيا مجددا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى "وقف هذا الكابوس". headtopics.com

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