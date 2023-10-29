الأمم المتحدة: اقتحام مستودعات المساعدات يوحي بانهيار النظام المدني في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد إن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) ومواد البقاء الأساسية.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان «هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة». وتوقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني بشكل مكثف وغير مسبوق ما أودي حياة الاف الفلسطينيين معظمهم من المدنيين والاطفال.محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

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