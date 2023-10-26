الأمم المتحدة تؤكد أن «لا مكان آمناً في غزة».. وإسرائيل تشن عملية توغل في القطاع

حذّرت الأمم المتحدة أمس، من أن «لا مكان آمناً في غزة» بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع، في وقت شنت قوات إسرائيلية ودبابات غارة برية قصيرة على شمال غزة، وقصفت أهدافاً

وتفصيلاً، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز أمس بأن «لا مكان آمناً في غزة» بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. وأشارت هاستينغز إلى أن الجيش الإسرائيلي «يواصل تحذير سكان مدينة غزة بأن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر».

ونفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، «أعمق» عملية توغل بري على أطراف غزة، وذلك في اليوم الـ20 للحرب في القطاع. وتزامن التوغل البري مع تصعيد الهجمات الجوية مع إعلان الجيش أنه هاجم أكثر من 320 هدفاً في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المسافة التي توغلت إليها القوات هي الأعمق منذ بداية الحرب الحالية في غزة واستهدفت مهاجمة مواقع لحماس من داخل القطاع. headtopics.com

وفي بروكسل أظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية أمس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا إلى إقامة «ممرات وهدنات إنسانية» لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة. وأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي عبروا عن «قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها».

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تسلمت 12 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح، تحتوي على ماء وغذاء وأدوية، ومستلزمات طبية.

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