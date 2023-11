الأمم المتحدة: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان حاليا كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلةكما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جميع الأطراف لبذل كافة الجهود اللازمة لوقف التصعيد ومنع احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر من ذلكومع دخول الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق...

