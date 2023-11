الأهلي المصري يودع الدوري الإفريقي لصالح صن داونز

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الإفريقي، لملاقاة الوداد المغربي، الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر، بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4. وبذلك خسر الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر البطولة الثانية هذا الموسم، بعدما فقد لقب «السوبر الإفريقي» أمام اتحاد العاصمة الجزائري في شهر سبتمبر/أيلول الماضي (47 يوماً).

ولم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في آخر 7 مواجهات مباشرة مع صن داونز (بما فيها لقاء الليلة)، خسر خلالها 4 مباريات وتعادل في 3 مناسبات فقط.«دريك آند سكل»: محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة

