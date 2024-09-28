الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لمساعدة لبنان بعد التصعيد العسكري

خصّص القائم بأعمال مسؤول الإغاثة ب الأمم المتحدة ، أمس، 10 ملايين دولار أمريكي في صورة تمويل طارئ للوضع الإنساني في لبنان ، الذي وصفه المنسق المحلي للأمم المتحدة بأنه «كارثي».

ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، الدمار بأنه كارثي، مشيراً إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، ما تسبب في دمار واسع النطاق. وقال إنه في أقل من أسبوع، لقي ما لا يقل عن 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار الأرقام في الارتفاع.

لبنان الأمم المتحدة غزّة الدمار الإنسانية

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