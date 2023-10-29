الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام العام في غزة

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من انهيار النظام العام في قطاع غزة، بعد نهب عدد من مراكزها وبطء دخول المساعدات الإنسانية، فيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته في القطاع المحاصر.

وإذ أعلن السبت بدء مرحلة ثانية من الحرب مع حماس، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حرباً طويلة وصعبة في قطاع غزة، حيث نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفشل كارثي إنساني. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل القطاع، حيث ينفّذ، منذ الجمعة، عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.

وبموازاة ذلك، تواصل الدولة العبرية تكثيف قصفها على القطاع، حيث ضربت الطائرات المقاتلة، أمس، 450 هدفاً لحماس، على ما أعلنت السلطات. وقُتل أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم غير مسبوق شنَّته حماس، في السابع من أكتوبر، داخل الدولة العبرية، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضاً نحو 230 شخصاً رهائن. headtopics.com

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