الأهلي يستعيد الغائبين قبل مواجهة صن داونز

وضمت قائمة لاعبي الأهلي المتاحين للمشاركة في المباراة، كلاً من إمام عاشور، الذي ابتعد عن المباراة السابقة للإصابة، وأحمد عبد القادر المُستبعد لأسباب فنية. وخسر الأهلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف أمام صن داونز، الأحد، وعادت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح الاثنين، ليخوض اللاعبون مراناً وحيداً الثلاثاء، استعداداً لمباراة الإياب الأربعاء.
وأرسل الأهلي خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للمطالبة بتحسن أداء الحكام، بعد وقوع عدد من الأخطاء التحكيمية في مباريات الفريق الأخيرة بالبطولات الإفريقية.ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ضد صن داونز مع أحد فريقي الترجي التونسي أو الوداد المغربي، واللذين يلعبان في الساعة السابعة من مساء الأربعاء.
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WAMNEWS: غدا.. الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي دوري السوبر الأفريقيالقاهرة / تونس في 31 أكتوبر / وام / تتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد غدا “الأربعاء” من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة.
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