الألماس وتطور الأرض | صحيفة الخليج

كشف تحليل الألماس القديم فائق العمق، المستخرج من مناجم في البرازيل وغرب إفريقيا، عن عمليات جديدة لكيفية تطور القارات، وتحركها خلال التطور المبكر للحياة المعقدة على الأرض.

وحلل هذا الألماس الذي تشكل قبل 450 مليون سنة، من قبل فريق دولي من الخبراء، وأظهر التحليل كيف تشكلت القارات العملاقة مثل غوندوانا، واستقرت، وكيف تتحرك حول الكوكب. وتشير كارين سميت من كلية ويتس لعلوم الأرض، والتي كانت جزءاً من الدراسة إلى أن الألماس فائق العمق نادر للغاية، مؤكدة أن الألماس سيكشف الكثير عن العملية الكاملة لتكوين القارة؛ لذا يسعى فريق الباحثين إلى تحديد تاريخ قطع الألماس المكتشفة في محاولة لفهم كيفية تشكل القارات الأولى.ويعد أحد المعادن القوية بما يكفي للبقاء على قيد الحياة، وتسجيل هذه الدورات القديمة من الخلق والدمار.

وأشار الباحثون إلى صعوبة دراسة مثل هذه العمليات الجيولوجية العميقة، خاصة في الماضي، لأن القشرة المحيطية حديثة العهد، والقشرة القارية توفر فقط رؤية محدودة لأعمال الأرض العميقة. ويقدم الألماس القديم نافذة مباشرة على المحرك التكتوني العميق، وكيف يمكن أن يرتبط بدورة القارة العظمى. headtopics.com

ومن خلال تأريخ شوائب السيليكات والكبريتيد الصغيرة داخل الألماس، وجد أعضاء من الفريق الدولي لجامعة برن بسويسرا، أن الألماس تشكل على عمق 700 كيلومتر تحت قاعدة غوندوانا، وسعى الباحثون إلى تتبع كيفية إضافة المواد إلى القارة العملاقة. وأثناء القيام بذلك، تعرف الفريق إلى عملية جيولوجية لم تكن معروفة من قبل.

ويشير تحليل الباحثين إلى أنه قبل 120 مليون سنة، بدأت غندوانا في التفكك، لتشكل المحيطات الحالية مثل المحيط الأطلسي.

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