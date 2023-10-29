الأسطورة هالاند يقسو على مانشستر يونايتد في الديربي القديم

حسم النرويجي إرلينغ هالاند ديربي مانشستر لصالح سيتي حامل اللقب بتسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة في الفوز على يونايتد 3-0 الأحد في "أولد ترافورد"، في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة الأولى مواجهة الديربي، كان هالاند النجم المطلق بتسجيله الهدفين اللذين منحا فريق المدرب الإسباني غوارديولا انتصاره الثامن، رافعاً رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر والأهداف عن وصيفه أرسنال الثاني.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية محلياً وقارياً، عاد يونايتد لينتكس بهزيمة خامسة في عشر مباريات في الدوري حتى الآن، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ. وحصل السيتي على ركلة جزاء نفذها هالاند بعد خطأ من الدنماركي راسموس هويلوند على الإسباني رودري، ونجح النرويجي في ترجمتها، وهذه المرة الأولى التي ينال فيها سيتي ركلة جزاء على ملعب "أولد ترافورد" وفق "أوبتا" للاحصاءات. headtopics.com

وأحرز هالاند الهدف الثاني مستهل الشوط الثاني من رأسية أخرى لهالاند إثر عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا (49)، ليرفع النرويجي رصيده الى 11 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين. ونجح فودن في إحراز الهدف الثالث من صناعة هالاند في الدقيقة (80)، لينتهي الديربي القديم بثلاثية للسيتي.

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