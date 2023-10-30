الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم النتائج.. والحذر يخيم على السوق اليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخموخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بعد تراجعه بأكثر من أربعة في المئة في الأسبوعين الماضيينوانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطولوأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.

2 في المئة، بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالثهبط المؤشر نيكاي الياباني مقتفياً التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة، ومتأثراً بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأمريكيوأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.95 في المئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً متراجعاً 1.04 في المئة عند 2231.

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