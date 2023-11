الأسطورة فهد خميس: أداء الشارقة في دوري أبطال آسيا لن يوصله بعيدا

وانقضت حتى الآن 3 جولات من دور المجموعات للمسابقة القارية، حيث أبلى الفريقان الإماراتيان البلاء الحسن على مستوى النتائج. ويتصدر الزعيم المجموعة الأولى بـ9 نقاطٍ، أي بالعلامة الكاملة، بينما يتصدّر الملك المجموعة الثانية بـ7 نقاطٍ بعد انتصارينٍ وتعادل.

وأعلن خميس، "أرشح العين بقوةٍ للمنافسة على اللقب القاري لما يملكه من قدراتٍ وإمكانيات، سواء على مستوى اللاعبين، أو الجهازين الفني أو الإداري". واعتبر الهدّاف السابق في حواره المطول مع صحيفة "البيان" الإماراتية بأن الزعيم "مؤهلٌ لاستعادة عرشه مرةً أخرى".

أما فيما يتعلق بالشارقة، فاستهل خميس تصريحاته بالقول، "من الجميل أن يتصدر الملك مجموعته، ونحن بالطبع نتمنى له التوفيق، وأن يواصل انتصاراته". واستدرك خميس، "إلا أن الفريق لم يقنعنا بمستواه خلال المباريات الماضية على الرغم من توفر كل مقومات النجاح له من مديرٍ فنيٍ متميزٍ، ولاعبين على أعلى مستوى، وصفٍ ثانٍ جاهز تماما".Wed Nov 01 11:56:24 GST 2023

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAISPORTSTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: فهد خميس لـ«البيان»: أرشح العين للمنافسة على لقب أبطال آسياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترشيحات آسيوية لحكام إماراتيين لإدارة مباريات دوري الأبطالدبي في 31 أكتوبر / وام / كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

DUBAISPORTSTV: النقبي يدير قمة المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا كلّفت لجنة الحكّام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمين إماراتيين بإدارة مباراتين ضمن مجموعات شرق القارة من دوري أبطال آسيا. وتستعد المسابقة لأن تشهد الجولة الرابعة من دور المجموعات في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. ومن المقرر أن يدير عادل النقبي مباراةً بين شاندونج تايشان الصيني وانيشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن منافسات المجموعة السابعة.

مصدر: dubaisportstv | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقةتمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: حملة تعريفية ببرنامج الشارقة للسلامة الصحيةالشارقة في 30 أكتوبر / وام / أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة تعريفية ببرنامج الشارقة للسلامة الصحية للترويج له ونشر الوعي حول أفضل الممارسات الصحية للعاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل .

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕