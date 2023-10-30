الأسهم اليابانية تغلق على تراجع قبيل اجتماعات للبنوك المركزية

هبط المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين مقتفيا التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة ومتأثرا بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأمريكي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.95 بالمئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا متراجعا 1.04 بالمئة عند 2231.24 نقطة. وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز «تراجع المؤشر نيكاي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي. وترددَ المستثمرون في شراء الأسهم إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان».

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر /تشرين الثاني، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة. headtopics.com

وتراجع سهم هينو موتورز 18.67 بالمئة إلى 435.2 ين، عند أعلى قليلا من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشرا للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 بالمئة.

كما انخفض سهم أومرون إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية. (رويترز)

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