الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.76%، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.28%، وأضاف مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.68%. وارتفعت أسهم التجزئة بنسبة 1.7%، بعد أن رفعت مجموعة الملابس والأدوات المنزلية البريطانية «نيكست» توقعاتها للأرباح للمرة الرابعة في ستة أشهر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم أستون مارتن بما يصل إلى 13%، بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الفاخرة خسارة فصلية أكبر من المتوقع وخفضت الحجم المستهدف. (وكالات)

