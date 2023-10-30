الأردن يطلب من أمريكا تزويده بأنظمة «باتريوت» لتعزيز دفاعاته الجوية

أكد متحدث باسم الجيش الأردني، الأحد، أن المملكة، طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» لتعزيز الدفاع عن حدودها، في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، للتلفزيون الأردني، «الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديداً، وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها». وجرى نشر منظومة باتريوت الأمريكية في المملكة، في عام 2013، بعد عامين من الحرب في سوريا؛ إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاق الحرب الأهلية، وتشعل صراعاً إقليمياً.

وقال مسؤولون، إن الأردن يشعر بقلق متزايد من القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وسط مخاوف من أن يتحول أيضاً إلى صراع أوسع نطاقاً. وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة باتريوت، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدماً؛ إذ يتنافس الحلفاء في جميع أنحاء العالم على الحصول عليها. headtopics.com

ونفى الحياري تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» تستخدم قواعد الأردن لنقل بعض المعدات والأسلحة من مستودعاته إلى إسرائيل؛ لتعزيز دفاعاتها في حربها في غزة. وأكد الجيش الأردني في بيان أنه «لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة».

وأوضح، «إن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوصموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوصموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بدلاً من التوغل البري.. أمريكا تقترح على إسرائيل هجوماً من نوع جديد على غزةتستمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل... اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر دولي: الإمارات تسير بخطى واثقة لتعزيز مكانتها في مجال طب الطيران والفضاءموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر دولي : الإمارات تسير بخطى واثقة لتعزيز مكانتها في مجال طب الطيران والفضاءأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء أهمية تجربة دولة الإمارات المتميزة في قطاعي الفضاء والطيران ومكانتها المتطورة في طب الطيران والفضاء، خاصة وأنها تعمل على إعداد رواد فضاء إماراتيين ولديها خطة لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117 وإنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب... اقرأ أكثر ⮕