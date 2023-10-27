الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز ينطلق غداً في دبي

دبي في 27 أكتوبر / وام / تنطلق غداً السبت على الميدان الرملي بمركز الإمارات للفروسية، في مدينة دبي للقدرة عند منتجع "باب الشمس"، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.ويتنافس فرسان وفارسات القفز في 6 منافسات، خلال اليومين المقبلين على مسارات بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 و120 سم حسب الفئات.

وتنطلق الجولة بمنافستين لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها (80 ـ 90) سم، ومنافستين للفرسان من فئة المبتدئين، ولكن ضد الزمن، في الأولى على حواجز (90 ـ 100) سم، وبمواصفات المرحلتين في الثانية.وتقام منافستان للخيول عمر 5 سنوات، للفرسان الأشبال على حواجز (105) سم، الأولى من جولة واحدة ضد الزمن، والثانية من مرحلتين، ومنافستين للفرسان المبتدئين من المرحلة المتقدمة، وتقام الأولى من جولة واحدة على حواجز (115) سم، والثانية من مرحلتين على ذات الارتفاع.

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