الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز ينطلق غداً في دبي

دبي في 27 أكتوبر / وام / تنطلق غداً السبت على الميدان الرملي بمركز الإمارات للفروسية، في مدينة دبي للقدرة عند منتجع "باب الشمس"، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.ويتنافس فرسان وفارسات القفز في 6 منافسات، خلال اليومين المقبلين على مسارات بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 و120 سم حسب الفئات.
وتنطلق الجولة بمنافستين لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها (80 ـ 90) سم، ومنافستين للفرسان من فئة المبتدئين، ولكن ضد الزمن، في الأولى على حواجز (90 ـ 100) سم، وبمواصفات المرحلتين في الثانية.وتقام منافستان للخيول عمر 5 سنوات، للفرسان الأشبال على حواجز (105) سم، الأولى من جولة واحدة ضد الزمن، والثانية من مرحلتين، ومنافستين للفرسان المبتدئين من المرحلة المتقدمة، وتقام الأولى من جولة واحدة على حواجز (115) سم، والثانية من مرحلتين على ذات الارتفاع.
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مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق غداً في ميدان الذيدالشارقة في 26 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي تنطلق صباح غد النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن ولمدة 5 أيام على... اقرأ أكثر ⮕