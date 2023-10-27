الأسهم الخليجية.. خسائر أسبوعية حادة تستثني سوق دبي

أنهت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، الخميس، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة. وفي الإمارات حيث جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، تحرر مؤشر سوق دبي المالي من الضغوط خلال أسبوع وصعد بنسبة 0.9% إلى مستوى 3786.55 نقطة على وقع مشتريات انتقائية في أسهم بقطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.7% خلال الأسبوع إلى 9236.85 نقطة بضغط رئيسي من أسهم البنوك.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي»، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 2.3%، مغلقاً عند 10408.94 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 10654.56 نقطة. وفي الكويت، أنهى مؤشر بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 4%، مغلقاً عند 7080.83 نقطة، وذلك بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7375.79 نقطة.

وفي البحرين، أنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.19%، مغلقاً عند 1941.12 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 1944.84 نقطة. وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على تراجع بنسبة 4.9%، مغلقاً عند 9319.30 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 9801.75 نقطة. وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 2.72% خلال 5 جلسات، مغلقاً عند 4553.70 نقطة. headtopics.com

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 7.61% ليغلق عند 23262.27 نقطة، مقارنة بـ 21616 نقاط عند الإغلاق الأسبوع الماضي.

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