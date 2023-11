الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022

وتراجع «كاك» الفرنسي 2.58% خلال الشهر المنصرم، وأغلق عند 6,885.65 نقطة، أي أنه لا يزال مرتفعاً 4.41% منذ بداية 2023. بدوره، تراجع مؤشر «داكس» الألماني 2.87% في أكتوبر وأغلق عند 14,810.34 نقطة، محافظاً على مكاسب 5.27% منذ بداية العام.

وفي لندن، تراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.52% خلال أكتوبر، وأغلق عند 7,321.72 نقطة، ووصلت خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى 3.08%، ولكنه مرتفع 1.89% في آخر 12 شهراً. وصعدت الأسهم الأوروبية في جلسة ختام الشهر، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن أرباح الشركات. وأظهر تقدير أولي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أضعف من المتوقع في الربع الثالث، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي قليلا على أساس فصلي وتباطؤ حاد في معدل النمو على أساس سنوي.ويترقب المستثمرون حاليا قرارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي هذا الأسبوع.

وكانت أسهم قطاع العقارات الأفضل أداء خلال جلسة الثلاثاء، إذ صعدت 2.7 بالمئة بعد أن صعد سهم إيديفيكا خمسة بالمئة بعد رفع توقعات أرباحها للعام ككل. وارتفعت أسهم قطاع المواد الكيماوية 1.7 بالمئة بعدما زاد سهم (بي.إيه.إس.إف) الألمانية 4.5 بالمئة.

وكانت أسهم قطاع الطاقة الأسوأ أداء، إذ نزل سهم (بي.بي) 4.6 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الشركة للربع الثالث دون توقعات المحللين. وكان سهم المجموعة الهندسية وارتسيلا أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 15.4 بالمئة بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث أعلى من التقديرات.

كما قفز سهم يونيبر الألمانية، وهي الشركة التي أُنقذت خلال أزمة الطاقة في أوروبا، 9.5 بالمئة بعدما سجلت أرباحا صافية على مدى تسعة أشهر.

