الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل على الفور

أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء سفير المملكة من إسرائيل على الفور، مؤكدة أن القرار جاء تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين، وفقا لحساب وكالة بتراء للأنباء على منصة إكس.

EMARATALYOUM: الأردن يستدعي سفيره في تل أبيبتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

ALARABIYA_BRK: بقصف مدفعي وجوي.. الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة من 5 محاورفيما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي، هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة غزة الساحلية من 5 محاور بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.كما وقعت اشتباكا

ALKHALEEJ: النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب في الإمداداتانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

ALBAYANNEWS: تشيلي: استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني في قطاع غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: «ناتو» يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزةدان أمين عام حلف شمال الأطلسي ( ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء هجمات حركة «حماس» على إسرائيل

ALARABIYA_BRK: 'لا أدوار قتالية'.. قوات أميركية خاصة تصل إسرائيلبعد إعلان الولايات المتحدة إرسال عدد من مستشاريها العسكريين إلى إسرائيل، كشف مسؤولون بالبنتاغون أن قوات أميركية خاصة وصلت إسرائيل للمساعدة بشأن الرهائن لدى

