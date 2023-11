الأرجنتين تدين قصف إسرائيل مخيم جباليا في غزة

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان: إنّ «الأرجنتين تدين الهجوم الذي شنّته القوات الإسرائيلية على مخيّم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة». وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات الضحايا المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وبرّرت إسرائيل الثلاثاء قصفها المخيّم بأنّها استهدفت فيه القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري الذي أكّدت أنّه أحد المسؤولين عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل وأشعل فتيل الحرب بين الطرفين.

وفي أمريكا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة «بدون قيود وبشكل عاجل».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزةدانت الأرجنتين، الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في قطاع غزة، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: بعد بوليفيا وتشيلي وكولومبيا.. الأرجنتين تدين قصف إسرائيل مخيم جباليا في قطاع غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: غوتيريش يعرب عن 'صدمته' من قصف مخيم جباليا في قطاع غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةأبوظبي - وام دانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة والذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، مؤكدة على أن استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕