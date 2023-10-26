الأسهم تتجاهل نتائج البنوك وتفرّط في المكاسب

وهبط سوق دبي المالي 1.5% عند مستوى 3782 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.88% إلى 9242.18 نقطة، وسط ضغط من الأسهم القيادية.

وهبط في سوق أبوظبي سهم «اتصالات إي آند» 3.98% وصولاً إلى مستوى 17.86 درهم و«ملتيبلاي» 2.42% عند 3.23 درهم و«أبوظبي الأول» 1.69% عند 12.76 درهم. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي متأثراً بنزول أسهم قطاعات المالية والاتصالات والعقار والصناعة والطاقة والمرافق.

وفي المالية، انخفض «أملاك» 3.79% و«دبي الإسلامي» 1.48% و«دبي المالي» 3.75% و«جي إف إتش» 1.72% مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.83%. ونزل في الصناعة، «أرامكس» 2.56% و«دبي للاستثمار» 3.46% و«الخليج للملاحة» 1.4% و«سالك» 1.96% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.77%.وتصدر سيولة الأسهم في أبوظبي، «العالمية القابضة» بقيمة 230.34 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 100.98 مليون درهم وصولاً إلى سعر 17.92 درهم، وثالثاً جاء «اتصالات إي آند» بسيولة 88.37 مليون درهم ليغلق عند 17. headtopics.com

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 92.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 514.6 ألف درهم محصلة بيع العرب، و95.38 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

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