الأسهم الأمريكية... إنها سوق غير قابلة للإرضاء

وتلعب التقييمات المرتفعة دوراً هنا، ولكن ليس بطريقة مبسطة. وعند النظر إلى رسم بياني لمكرر الربحية الآجل لمؤشر «إس آند بي 500» على مدى العقدين الماضيين تبدو التقييمات الآن وكأنها عند الحد الأعلى من المتوسط الأخير، لكنها ليست شديدة الارتفاع قياساً بالنمو الاقتصادي، وإن كان يجدر الإشارة إلى أن تقييمات الأسهم، التي قادت السوق، وهي كبرى شركات التكنولوجيا، متطلبة للغاية بالوقت الحالي.
تسهم خلفية التقييم في تفسير السبب وراء العقاب القاسي غير المعتاد، الذي يقع على الشركات، التي تخالف توقعات الأرباح، وهو ما نشرت عنه «فايننشال تايمز» الأسبوع الماضي، ولا تتماشى الأسعار الحالية مع الأداء، ويبدو وضع التقييم أكثر قسوة بالنسبة للأسهم عند مقارنتها بائتمان الشركات.
إن التقييمات باعتبارها تفسيراً أساسياً لحركة أسواق الأسهم ليست أمراً بديهياً محسوماً، لكنها (التقييمات) تشكل خلفية، تعمل في ظلها عوامل تفسيرية أخرى أكثر قوة، وثمة عامل كبير، ولكن غير متبلور، مرتبط بالتقييمات والفوائد، وهو عدم اليقين بشأن التغير، الذي يطرأ على الأنظمة الاقتصادية والمالية، وتبدو الفترة بين الأزمة المالية العالمية والجائحة فترة مميزة من النمو المعتدل والتضخم المنخفض ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
هناك احتمالية أخرى بتلميح السوق إلى أن ازدهار الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون مُستداماً، وبالتأكيد فإن رفع الفيدرالي للفائدة بأكثر من 5 % في وقت قياسي، واستجابة الاقتصاد بتسارع مُستدام سيكون حالة شاذة تاريخياً.
واحد من الأمور التي تبدو هشة بشكل خاص هو معدل الادخار الشخصي، الذي انخفض دون مستويات ما قبل الجائحة، ودون الخوص في نقاش غامض بشأن «المدخرات الفائضة» فإن القلق يكمن في أن المدخرات دون المستويات العادية يسلّط الضوء على مستهلك ينفق على نحو مكثف لا يمكن أن يستمر، واشتمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي صدر الأسبوع الماضي على نذير مماثل بشأن تباطؤ مستقبلي، ومنذ بداية العام وحتى اليوم تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي الاسمي بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بالدخل الشخصي الاسمي، ما يشير إلى إنفاق...
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕